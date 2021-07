Calheiros consegue um delegado da PF para atuar na CPI da Pandemia

Relator da CPI da Pandemia, Renan Calheiros (PMDB/AL) despachou ofício à relatora da CPMI das Fake News, que está parada no Congresso, para estabelecer uma cooperação técnica com a equipe que apura a propagação de notícias falsas nas redes. Como a relatora, Lídice da Mata, já autorizou a parceria, parte da equipe — que inclui um delegado da Polícia Federal — começará a auxiliar Calheiros.

A intenção é de que haja colaboração para identificar uma verdadeira rede de desinformação que atua espalhando notícias falsas sobre a eficácia das vacinas contra o coronavírus, tratamentos precoces inexistentes e mensagens que confundem e podem custar a vida de brasileiros e brasileiras.

Suspensa em março de 2020 por conta das medidas adotadas no combate à pandemia na Câmara e no Senado, a CPMI das Fake News não deixou de receber documentos, dados e informações que farão parte do relatório final com a conclusão dos trabalhos da Comissão. O retorno das reuniões deliberativas e sessões de depoimentos ainda aguarda determinação dos presidentes das duas Casas do parlamento.

“Temos plena certeza que os dados que já foram colhidos pela CPMI das Fake News serão determinantes no cruzamento de informações para identificar os autores que fabricam desinformação sobre o coronavírus. Estaremos juntos atuando em várias frentes, entre elas o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no combate aos grupos criminosos organizados que lucram com Fake News”, diz a relatora.