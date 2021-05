Calero e Pedro Paulo devem seguir com Paes e Maia ao PSD

Na cúpula do PSD, a filiação do prefeito do Rio, Eduardo Paes, e do deputado Rodrigo Maia ao partido é vista como o ponto de partida de outros movimentos de filiação por aliados da dupla.

Os deputados Marcelo Calero (Cidadania) e Pedro Paulo (DEM), por exemplo, são considerados nomes certos nos quadros da sigla de Gilberto Kassab.