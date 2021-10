Caixa vai plantar 10 milhões de árvores pelo país

Atualizado em 22 out 2021, 10h48 - Publicado em 22 out 2021, 13h20

A Caixa colocou na rua nesta semana a primeira leva de projetos ambientais bancados com recursos do Programa Caixa Florestas. O banco vai apoiar o plantio de 10 milhões de árvores em todas as regiões do país, nos próximos cinco anos.

Além do reflorestamento, a Caixa começou a tocar quatro projetos que, juntos, vão receber 23 milhões de reais em investimentos do programa.

O projeto que será desenvolvido na Ilha do Marajó, por exemplo, será lançado por Pedro Guimarães ao lado do presidente Jair Bolsonaro num evento no Planalto.

A Caixa vai separar pelo menos 150 milhões de reais ao ano para apoiar projetos assim, com impacto positivo para o meio ambiente e de assistência a comunidades locais.