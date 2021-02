Caixa reintegra 400 servidores que estavam cedidos a outros órgãos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma das figuras mais influentes no Planalto, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, vem fazendo um importante pente-fino nos banco para equalizar a estrutura da instituição de modo a garantir a presença do órgão nas regiões do país onde a cobertura bancária é mais precária.

Nesse movimento, o time de Guimarães realizou um levantamento e descobriu cerca de 400 servidores espalhados pelo país atuando em outras instituições. A Caixa passou então a reconvocar esses trabalhadores cedidos, o que deve reforçar o trabalho no momento em que a instituição prepara seu banco digital e produtos de crédito entre outras ações.