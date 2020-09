Caixa fecha acordo e irá pagar plano de saúde a pessoas com deficiência

A Caixa fechou acordo com empregados que irá garantir o acesso de pessoas com deficiência que trabalham na instituição ao plano de saúde.

No banco, 174 pessoas com deficiência aprovadas num concurso de 2014 e que foram empossados ano passado estavam desprotegidos desse benefício, como mostrou o Radar.

Depois de várias assembleias, entidades de empregados alcançaram esse benefício a esses servidores. A Caixa garantiu aos dirigentes sindicais que irá inseri-los no Saúde Caixa, o plano da Caixa.

Outros 2.000 aprovados no mesmo concurso foram incluídos no acordo.

Até a inclusão desses servidores a Caixa pagava um valor de assistência saúde, que correspondia, segundo a entidade, ao reembolso das despesas de planos de saúde contratados no mercado.

“Empregados que continuavam desassistidos mesmo em uma pandemia. Muitos deles, atuando na linha de frente do atendimento a mais de 120 milhões de brasileiros para o pagamento do Auxílio de R$ 600, do FGTS Emergencial e de todos os outros benefícios sociais operacionalizados pelo banco público”, afirma o presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae), Sérgio Takemoto.