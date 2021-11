Caixa começa a financiar imóveis para profissionais da segurança pública

A Caixa Econômica Federal começa nesta quarta-feira a oferecer a linha de crédito do programa Habite Seguro, voltado ao financiamento de imóveis para profissionais da segurança pública como policiais, bombeiros, agentes penitenciários, peritos, papiloscopistas e integrantes das guardas municipais.

Lançado em setembro pelo presidente Jair Bolsonaro, como um aceno a parte importante de sua base eleitoral, o programa tem 100 milhões de reais disponíveis para que os agentes possam adquirir a casa própria com condições especiais, com a possibilidade de financiar 100% do valor do imóvel — novo ou usado, de até 300 mil reais.

Os beneficiados poderão receber subsídio de até 12 mil no valor de entrada, proveniente do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), de acordo com a faixa de renda de cada profissional.

O subsídio é destinado aos profissionais com renda mensal de até 7 mil reais. Para solicitar o crédito, os interessados deverão comprovar o vínculo empregatício com um órgão de segurança pública. O endereço www.caixa.gov.br/habiteseguro tem mais informações sobre o programa.