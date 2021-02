Caixa abre linha de crédito de R$ 6,5 bi para financiar safra 2021/2022

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Caixa Econômica Federal, de Pedro Guimarães, decidiu ampliar a presença do banco no agronegócio e vai abrir uma linha de crédito de 6,5 bilhões de reais para os produtores rurais nesse primeiro semestre, por meio de operações do Crédito Rural destinadas ao financiamento da chamada “Safra Verão 2021/2022”, incluindo linhas como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural e demais produtores.

Disponíveis até junho de 2021, os recursos atendem a diversas finalidades, especialmente para financiar as despesas do ciclo de produção das principais culturas do país, como soja, milho, algodão, arroz, feijão, mandioca e café, bem como atividades pecuárias.