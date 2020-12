Cade proíbe Prosegur de comprar empresas por mais quatro anos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Plenário do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) proibiu que a Prosegur adquira empresas do setor de transporte de valores em diversos estados da Região Nordeste por mais quatro anos.

A decisão foi dada em julgamento de Ato de Concentração envolvendo a compra da Sacel – Serviços de Vigilância e Transporte de Valores, empresa do setor em Sergipe. A Prosegur acatou as imposições em um Acordo de Controle de Concentrações, única alternativa contra a vedação total da operação.

Trata-se de uma inédita lista de condições imposta pelo Cade a uma aquisição já concluída, determinada pelo Tribunal do órgão por conta dos potenciais reflexos na dinâmica concorrencial, dados os altíssimos níveis de concentração identificados pelos conselheiros.

Com isso, a decisão foi ainda mais rígida que a recomendação feita pela Superintendência-Geral do Cade, que impugnou a operação com a sugestão de proibição de aquisições apenas em Sergipe e por três anos. A lista de proibições se soma às já impostas à Prosegur em 2019, quando o Cade condicionou a compra da Transvip pela multinacional espanhola.