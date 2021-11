Cade deve decidir sobre fusão entre Localiza e Unidas em dezembro

A decisão do Cade sobre o turbulento processo de fusão entre Localiza e Unidas está prevista para o próximo dia 15 de dezembro, data da última sessão do Tribunal Administrativo do conselho em 2021.

A expectativa — e fora — do órgão de defesa econômica é que a relatora do caso, Lenisa Prado, recomende ou um “remédio” mais pesado que o já sugerido pela Secretaria-Geral do Cade ou até mesmo a reprovação do negócio.

Atual presidente da autarquia, Alexandre Cordeiro comandava o órgão que analisou o processo preliminarmente e conta com a oposição de Lenisa. Dos outros quatro conselheiros, um — Luis Henrique Bertolino Braido — já se declarou suspeito e não vai participar da análise do caso.