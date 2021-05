Cacique de Santa Catarina sonha com Moro candidato ao Senado

Cacique do Podemos em Santa Catarina, o ex-deputado Paulinho Bornhausen disse ao jornal “ND”, no fim de semana, que irá conversar com Renata Abreu, a presidente nacional do partido, sobre um novo projeto para Sergio Moro.

Nada a ver com o Palácio do Planalto. Bornhausen sonha com a filiação de Moro ao partido para que ele transfira seu domicílio eleitoral a Santa Catarina e dispute uma cadeira no Senado.

“O ex-ministro Sergio Moro tem domicílio eleitoral no Paraná. Mas será bem-vindo se quiser trocar para Santa Catarina”, disse Bornhausen ao blog de Karina Manarin.

O Radar mostrou recentemente que o Planalto já não está nos planos do ex-ministro.