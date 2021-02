Caçada no STF pode levar Moro a disputar o Planalto, acreditam aliados

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Integrantes do pequeno grupo de interlocutores pessoais de Sergio Moro, que duvidavam do ímpeto do ex-juiz de disputar a Presidência em 2022, passaram a enxergar um caminho.

A guerra aberta por investigados da Lava-Jato contra Moro em Brasília, com toda sorte de articulações para prejudicá-lo, pode acabar forçando o ex-ministro a disputar o Planalto, dizem os amigos do ex-ministro.

Moro, na avaliação dessa turma, vai precisar disputar o Planalto para lutar pela própria sobrevivência, diante de tantos atos de vingança dos corruptos capturados pela Lava-Jato.

Nesta segunda, nova pesquisa XP-Ipespe mostrou que o ex-juiz é o único capaz de vencer Jair Bolsonaro em 2022.