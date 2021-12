Cabral tem prisão preventiva convertida para domiciliar

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-governador do Rio Sérgio Cabral, preso desde 2016 por processos da Lava-Jat0, teve há pouco sua prisão preventiva convertida para domiciliar na ação referente a operação Eficiência, desdobramento da Calicute que investigou ocultação de patrimônio ilegal no exterior.

Cabral está atualmente preso no batalhão prisional da Polícia Militar do Rio, em Niterói. A decisão pela prisão domiciliar foi tomada pela 1ª Turma Especializada do TRF-2 na tarde desta segunda-feira.

Segundo a relatora do processo, a desembargadora federal Simone Schreiber, o político deverá cumprir medidas cautelares como o uso de monitoramento eletrônico e a proibição de contato com investigados e réus da operação. A decisão atende a um pedido da defesa de Cabral. O mérito da prisão ainda aguarda julgamento.

Como Cabral tem outras prisões emitidas no curso de outros ações da Lava-Jato, ainda não há previsão de quando ele deixará a cadeia.