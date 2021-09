Butantan identifica 36 variantes do coronavírus em circulação em São Paulo

O Instituto Butantan detectou 36 variantes do coronavírus em circulação, atualmente, no estado de São Paulo — sendo que três delas foram identificadas pela primeira vez.

As informações foram apresentadas na última segunda no Boletim Epidemiológico da Rede de Alerta das Variantes, que também apurou quatro novas linhagens do tipo Delta.

Apesar de apontar a diminuição dos casos de Covid-19 no estado, a publicação alerta para o número crescente de cepas — em especial, para o avanço da variante Delta, com maior taxa de contágio, em várias regiões do estado.

Atualmente, a cepa já foi identificada em 13 das 17 divisões regionais de saúde, representando 100% das infecções na região de Registro, 61,54% na Baixada Santista e 43,31% na Grande São Paulo.

Segundo Sandra Vessoni, diretora do Centro de Desenvolvimento Científico do Butantan, a variante Gama ainda é a mais incidente no estado, correspondendo a 85% dos casos, seguida pela Delta, com 3%.