Butantan chega a 68 milhões de doses da CoronaVac entregues ao país

Enquanto Jair Bolsonaro investia contra o sistema eleitoral e a democracia em Brasília, o Instituto Butantan chegou a uma marca importante na luta contra a pandemia de Covid-19.

Nesta quarta, com a entrega de mais 2 milhões de doses da vacina do Butantan contra a Covid-19 ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), o instituto somou 68,849 milhões de imunizantes fornecidos ao Ministério da Saúde para vacinação de brasileiros em todo país.

“Estamos entregando mais 2 milhões de doses da vacina do Butantan e cumprindo o nosso compromisso de antecipar em 30 dias a entrega das vacinas do Butantan, em um total de 100 milhões de doses, até o dia 31 de agosto”, disse o governador de São Paulo, João Doria.

A entrega foi acompanhada pelo Secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, o Presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, e a Coordenadora Geral do Programa Estadual de Imunização, Regiane de Paula.

O nova remessa faz parte da leva de vacinas fabricadas com o lote recorde de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) entregue pela farmacêutica chinesa Sinovac ao Butantan no dia 13 de julho.

As vacinas liberadas hoje fazem parte do segundo contrato firmado com o Ministério da Saúde, de 54 milhões de vacinas. O primeiro, de 46 milhões, foi concluído em 12 de maio. No total, São Paulo vai entregar 100 milhões de doses para vacinação de cidadãos brasileiros em todo o país.