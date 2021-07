Buscas por ‘quem é Ciro Nogueira’ crescem 1.800% no Google

Desde que o nome do novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, começou a circular como aposta de Jair Bolsonaro para mudar a estratégia política do Planalto, as buscas no Google pelo nome do cacique do centrão explodiram no Google.

“O que é centrão na política” foi a pergunta que mais cresceu nos últimos sete dias no Brasil dentro da temática de política. A segunda mais buscada foi justamente “quem é Ciro Nogueira”. As consultas pelas frases saltaram 2.300% e 1.800% no período, respectivamente.

Já as buscas pelo nome “Ciro Nogueira” cresceram 1.350% na plataforma, seguidas pelo termo “centrão” com 742% no mesmo período.

O interesse no “centrão”, aliás, só cresce nos últimos anos: nos últimos quatro anos (ou seja, desde meados de 2017), as buscas pelo termo “centrão” praticamente quadruplicaram no Brasil na comparação aos quatro anos anteriores (2012 a 2017). Em termos percentuais, o interesse subiu 280%.