Buscas por ‘Nhonho’ explodem nas redes com guerra entre Maia e Salles

Atualizado em 30 out 2020, 17h27 - Publicado em 30 out 2020, 17h32

Esqueça a revogação das resoluções do Conama ou as queimadas sem precedentes no Pantanal. Em se tratando do chefe do Meio Ambiente, o termo mais buscado nas redes nos últimos dias foi o famoso personagem mexicano Nhonho. A conta do ministro Ricardo Salles citou o personagem do seriado Chaves no Twitter para rebater críticas de Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados.

A partir da postagem, o interesse pelo personagem do seriado mexicano disparou nas buscas. As consultas pelo filho do Sr. Barriga saltaram 1035% ante as 24 horas anteriores, mostram dados do Google Trends.

Desde que a postagem foi ao ar, a curiosidade pelo personagem mencionado pelo ministro do Meio Ambiente superou as buscas feitas por Pantanal e Floresta Amazônica na plataforma.

Tão logo o assunto ganhou repercussão, Ricardo Salles afirmou que seu perfil foi usado indevidamente e apagou a conta.