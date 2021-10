Buscas por crédito para devedores mais que dobram em setembro

O brasileiro está realmente sem dinheiro. As buscas no Google por opções de crédito para pessoas com o nome negativado cresceram 250% em setembro deste ano, frente ao observado em igual período do ano passado. A fintech FinanZero faz um levantamento mensal sobre o interesse do brasileiro endividado em obter mais financiamentos. A empresa fez uma análise de buscas por termos como “empréstimo para negativado online 24 horas” e “empréstimo para negativado assalariado”. As buscas por financiamentos que aceitam celulares como garantia cresceram 50% no período. A região Sudeste é a que concentra a maior parte dos pedidos de empréstimos para pessoas negativadas. A região responde por 69% das solicitações.