Busca por voos para Argentina dispara 180% com reabertura a brasileiros

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A reabertura das fronteiras da Argentina para brasileiros vacinados a partir de 1º de outubro tem animado turistas.

Apenas na última terça-feira, dia do anúncio do fim das restrições, as buscas por passagens para Buenos Aires tiveram aumento de 180% nos canais da Latam.

Os brasileiros que planejam viajar precisam apresentar o certificado de vacinação contra a Covid-19 com espaço de ao menos 14 dias contados a partir da segunda dose, além de teste PCR realizado até 72 horas antes do embarque.