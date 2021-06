Brincadeira de criança vaza durante voto de ministro do STJ – vídeo

A pandemia já proporcionou uma série de episódios curiosos no Judiciário durante os julgamentos virtuais por causa do isolamento social.

No STF, a netinha do decano Marco Aurélio Mello apareceu no meio de uma sessão. No STJ, um ministro descuidou-se e apareceu de cueca na câmera.

Nesta terça, foi a vez de o ministro João Otávio de Noronha, do STJ, votar num caso criminal enquanto uma criança brincava alegremente com um bichinho de borracha ao fundo. Não é possível ver, mas o som é inconfundível.

O ministro segue o voto sério, sobre um contrabandista de cigarros, sem se abalar: “O caso se trata de um investigado e réu, acusado de pertencer a uma organização criminosa em decorrência de contrabando de cigarro e que se encontra foragido…”, diz o ministro.

Os outros participantes da sessão parecem intrigados, mas ninguém fala nada. O vídeo: