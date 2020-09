Briga na Justiça de Alagoas paralisa 20,5 milhões devidos à União

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em tempos de pandemia e grave crise econômica, uma disputa no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas impede que a União receba 20,5 milhões de reais de imediato.

Acatando um pedido da família do empresário e ex-deputado federal João Lyra, o desembargador Kléver Rêgo Loureiro – presidente do TJAL para o biênio 2021/2022 – suspendeu o pagamento de mais de 18 mil credores da Massa Falida da Usina Laginha, do Grupo João Lyra. A falência foi decretada em 2014.

O ativo de aproximadamente 690 milhões de reais, fruto de um precatório que tramita no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), aguarda em conta judicial. A quantia resolve boa parte do passivo de mais de 2 bilhões de reais da usina sucroalcooleira.