Bretas devolve à União R$ 120 mi recuperados pela Lava-Jato do Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Enfrentando seu pior momento no combate à corrupção, com avanço dos poderosos nos tribunais, a Operação Lava-Jato ainda consegue dar sinais de como tem sido importante no resgate dos recursos roubados por larápios país afora.

Nesta terça, o juiz Marcelo Bretas, que comanda a Lava-Jato no Rio, assinou despacho em que devolve aos cofres da União uma montanha de dinheiro recuperada pela operação. Uma conta da Caixa Econômica Federal receberá 120,4 milhões de reais por ordem de Bretas.