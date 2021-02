Bretas autoriza e Lava-Jato devolve mais R$ 70 mi aos cofres públicos

Depois do fim em Curitiba, a Operação Lava-Jato no Rio de Janeiro, que representou um divisor de águas no combate à corrupção que quebrou o estado, caminha para o fim nos próximos meses, mas não sem continuar saneando os cofres da máquina pública — por ironia, a mesma máquina comandada por políticos que vibram com o fim da operação.

Nesta quinta, o juiz Marcelo Bretas, que comanda os casos da Lava-Jato no Rio liberou ao governo de Jair Bolsonaro e ao governo de Cláudio Castro no Rio uma bolada de 70,8 milhões de reais. Dinheiro que estava no bolso dos corruptos e que agora retorna em parcelas iguais de 35,4 milhões de reais aos cofres públicos.