Braskem é multada em R$ 680 mil por poluição em polo petroquímico de SP

A Braskem acaba de se envolver em mais uma irregularidade ambiental. Em agosto, a empresa levou uma multa de 680 735 reais da Cetesb, a Companhia Ambiental de São Paulo.

O motivo foi o vazamento de poluentes em uma das unidades da companhia no Polo Petroquímico do ABC, em Santo André. De acordo com a agência estadual, houve emissão de fumaça preta na atmosfera, geração de ruído acima do permitido pela lei e emissão de odor fora dos limites.

A Braskem apresentou recursos, que estão sendo analisados pela Cetesb.