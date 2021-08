Brasília terá forte esquema de segurança no 7 de setembro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Inteligência do DF monitora grupos específicos de aloprados bolsonaristas. Nos últimos dias, o clima de violência esfriou, mas ainda assim um forte esquema de segurança será montado em Brasília.

Na terça, agentes de segurança do STF, do Congresso e do Distrito Federal definiram a megaoperação.

O 7 de setembro será usado para demonstrar como os poderes e a estrutura estatal em Brasília está mobilizada para evitar ações golpistas.

Jair Bolsonaro, ciente das movimentações, tem dito aos ministros do governo que irá, sim, aos protestos, mas pacificamente.

“Não vai ter essa coisa de Capitólio brasileiro. O que aconteceu nos Estados Unidos não vai acontecer aqui”, diz um ministro do governo.