Brasileiros se dividem sobre queda de Bolsonaro por corrupção na Saúde

O levantamento nacional do Instituto Paraná Pesquisas também perguntou aos brasileiros se o presidente Jair Bolsonaro deveria ser afastado do cargo, caso se confirmem as suspeitas de corrupção investigadas pela CPI da Pandemia na compra de vacinas pelo Ministério da Saúde.

Para 47,8% dos brasileiros ouvidos pelo instituto, o presidente deveria, sim, ser afastado. Já 45,2% não consideraram que os casos em investigação justificariam a saída de Bolsonaro do cargo. Um grupo de 7% dos entrevistados preferiu não opinar.

O instituto ouviu 2.006 brasileiros em todas as 27 unidades da federação entre os dias 5 e 8 de julho. A margem de erro é de 2,0%.