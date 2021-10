Brasileiros ouviram 700 mil horas de audiolivros com temática nerd em 2021

Atualizado em 7 out 2021, 18h55 - Publicado em 7 out 2021, 18h30

A demanda por conteúdo nerd está cada vez mais aquecida no país. De janeiro a setembro deste ano, os consumidores brasileiros da plataforma Storytel, um dos maiores serviços de assinatura de audiolivros e e-books do mundo, já ouviram mais de 700.000 horas de conteúdos com a temática geek. A empresa detém os direitos de reprodução em áudio da saga Harry Potter no Brasil.

O interesse do público pelo tema no país levou a plataforma a buscar um parceiro nacional para expandir a sua oferta de conteúdo. Recentemente, a Storytel firmou acordo para transformar em audiolivros todos os títulos da NerdBooks, a editora pertencente ao Jovem Nerd, maior plataforma de mídia voltada para o este público no Brasil e que em abril deste ano foi comprada pela Magazine Luiza, da empresária Luiza Trajano. Até livros que já estão esgotados em versões em papel na editora serão narrados em áudio.

A parceria tem razão de ser. No ranking do top dez dos mais ouvidos neste ano na plataforma no país, os autores de fantasia brasileiros Leonel Caldela e André Vianco estão na frente, por exemplo, da rainha da literatura de crimes Agatha Christie.