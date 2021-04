Brasileiros do andar de cima criam rota da vacina até Miami

A lentidão da vacinação no Brasil e a lição do episódio dos fura-fila em Belo Horizonte fez surgir uma nova modalidade de viagem entre os mais ricos: o turismo da agulha, mais precisamente em Miami.

Mesmo com os 15 dias de quarentena obrigatória no México, para muita gente com casa nos EUA, é mais rápido do que esperar chegar a idade aqui.

Como se sabe, na Flórida estão vacinando qualquer um com mais de 16 anos, sem a necessidade de comprovação de residência.