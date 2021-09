Brasileiro tem se endividando menos no setor de vestuário, diz pesquisa

A inadimplência do crediário no varejo de moda brasileiro registrou queda de 2,96% em agosto em relação ao mês de julho, mostra levantamento do Meu Crediário. Pesquisa foi feita junto a 200 redes varejistas em todo o país.

O índice mostra que 8,52% das parcelas do crediário estavam atrasadas entre 61 e 90 dias no encerramento do mês de agosto, enquanto o indicador era de 8,78% em julho. Na comparação com agosto de 2020, a redução foi de 0,81%.

Segundo Jeison Schneider, CEO do Meu Crediário, a tendência é de que o cenário da inadimplência continue em queda nos próximos meses.

“O movimento já era esperado pelo mercado devido ao avanço da vacinação no país e o retorno mais consistente das pessoas às lojas físicas”, afirma.