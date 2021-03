‘Brasileiro não merecia esse calvário”, diz Paim sobre ações do Planalto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O senador Paulo Paim (PT/RS) não gostou da dança das cadeiras promovida nesta segunda-feira pelo Planalto. O maior problema nem seriam os nomes, mas o momento. “O povo brasileiro não merecia esse calvário”, diz o petista, em referência ao desafio de enfrentar simultaneamente uma pandemia e sucessivas crises políticas.

“Esse governo que fica flertando toda hora com golpes, numa política de ódio, não entendendo que neste momento nós tínhamos que preocupar somente com emprego, renda, auxílio emergencial e combater a pandemia. O momento é de vacina”, argumentou.

A questão, segundo Paim, não é fazer as reformas ministeriais, mas saber o que vai mudar efetivamente. “Ele vai procurar unir o país ou vai continuar nessa divisão contra prefeitos, governadores, Supremo?”, indagou. “É o fim do mundo isso; é um absurdo estarmos com dois problemas ao mesmo tempo”, desabafou o senador.

O veterano parlamentar diz ainda que a experiência atravessada pelo Brasil não tem paralelo: “Não vi nenhum país do mundo nessa situação. Um presidente que fala em vacina, mas nega vacina. Fala em equipamento de proteção, mas não toma providência”.