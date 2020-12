Brasileiro já reconhece segunda onda de Covid-19, diz pesquisa

Uma pesquisa da XP/Ipespe não deixa dúvidas sobre as expectativas do brasileiro sobre o cenário atual da pandemia. A população está com “muito medo” (40%), acha que o “pior ainda está por vir” (48%) e acredita no “surgimento de uma segunda onda” (77%).

Para os entrevistados, a vacina deve aparecer até março de 2021 (40%) ou só depois de março (49%). Metade acredita que a atuação do presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento da pandemia é “ruim ou péssima” (48%); outros 22% consideram regular e 26% acham “ótima ou boa”.

O consórcio de veículos de imprensa registrou na terça-feira 182.854 óbitos e 6.974.258 casos confirmados no país. Foram 915 casos nas últimas 24h.