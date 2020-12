Brasileiro gastou mais com presentes no natal, mostra Guiabolso

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em um ano marcado pelos inúmeros efeitos da pandemia de Covid-19, como foi o comportamento de consumo dos brasileiros neste Natal? O Guiabolso – plataforma de soluções financeiras – analisou os gastos dos seus usuários em dezembro.

O levantamento avaliou quatro categorias: Mercado, Viagens, Presentes e Aplicações. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve queda nos gastos nas duas primeiras, enquanto as duas últimas registram alta.

A redução mais expressiva foi no item mercado: o valor médio de gastos caiu de R$ 661,47 para R$ 527,01 (-20,3%), muito provavelmente porque as ceias natalinas foram menores. Em Viagens, a queda foi de 14,3% (R$ 771,74 em 2019 x R$ 661,17 em 2020).

No quesito Presentes, os brasileiros gastaram um pouco mais este ano, de acordo com o Guiabolso: o valor saltou de R$ 647,30 para R$ 701,55 (aumento de 8,4%).

A categoria Investimentos teve aumento de quase 10%: pulou de R$ 5.720,19 para R$ 6.261,13. A alta pode ser atribuída ao recebimento do 13º salário e ao fato de algumas pessoas terem reduzido os gastos com itens como lazer e viagens.