Brasileiro gasta em média 200 reais por mês com animal de estimação

Brasileiros gastam, em média, 200 reais por mês com animais de estimação no Brasil, mostra pesquisa feita a pedido da Ame, plataforma da Americanas.

Entre gastos como banhos, tosa, ração e acessórios, cães são os pets mais ‘caros’: custam R$ 224,60 mensalmente aos donos. Já os gatos são um pouco mais baratos: são necessários R$ 167,50 para seus cuidados todos os meses.

O levantamento aponta, ainda, que 53% dos lares no país tem ao menos um cachorro ou gato como animal de estimação em casa, sendo quase 38 milhões de pets instalados em 71 milhões de domicílios no país.

Os vira-latas são a maioria dos cachorros (42%), seguidos pela raça Pinscher (20%), Poodle (14%), Shih-Tzu (9%) e Pitbull (8%).

Entre os gatos, 62% são SRD (Sem Raça Definida) e, entre os de pedigree, os mais comuns são os da raça Siamês (67%) e os da raça Angorá (8%).

