Empréstimo com cashback avança na Black Friday

Plataforma digital das Lojas Americanas, o aplicativo Ame registrou aumento de 900% nas solicitações de empréstimo no mês de novembro na comparação com outubro.

O número é resultado da ação deflagrada nessa Black Friday — ainda em vigor — que oferece cashback de 6% do valor contratado, o que pode render ao cliente até 1.800 reais do dinheiro de volta, numa linha de crédito com limite de até 30.000 reais.