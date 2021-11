Única brasileira do painel sobre mudanças climáticas vai desembarcar no RJ

A oceanógrafa Letícia Cotrim participará nesta sexta-feira de um encontro da fundação francesa Tara Océan, no Museu do Amanhã, no Rio. O evento ocorrerá no “Dia da Água” celebrado na COP26, em Glasgow.

Cotrim é a única cientista brasileira autora, junto com outros pesquisadores, do último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), que apontou aumento da temperatura global de até dois graus nas próximas décadas.

Na sexta, o navio-laboratório da fundação francesa estará ancorado no Rio de Janeiro. A embarcação está no meio da expedição chamada Missão Microbioma, que já passou pela Amazônia e é financiada pela União Europeia e mais 10 países, entre eles o Brasil. A expedição estuda os impactos das mudanças climáticas e da poluição sobre a vida marinha.