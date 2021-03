‘Brasil perde um parlamentar combativo’, diz Fux sobre Major Olímpio

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, lamentou a morte do Senador Major Olímpio, vítima da covid-19, aos 58 anos.

“O Brasil perde um parlamentar combativo pelo respeito aos valores institucionais do Estado Democrático brasileiro. Solidarizo-me com o Congresso Nacional e com a família do senador. Envio ainda meu abraço aos familiares das mais de 285 mil vítimas da Covid-19 no Brasil”, disse Fux.