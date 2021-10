Brasil não pode ser lançado numa pandemia econômica, diz Eduardo Leite

Disputando as prévias do PSDB contra João Doria e Arthur Virgílio, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, bateu nesta sexta na decisão do governo de Jair Bolsonaro de furar o teto de gastos para bancar o Auxílio Brasil de 400 reais.

“O Brasil não pode ser irresponsavelmente lançado numa pandemia econômica, onde os mais pobres pagam o preço. O mundo está retomando crescimento e nossa retomada se vê ameaçada por problemas que estão sendo criados aqui dentro”, diz Leite.