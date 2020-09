Brasil ‘não mais aceita subornos’, diz Bolsonaro em resposta a Joe Biden

Jair Bolsonaro foi às redes há pouco para rebater as declarações do presidenciável democrata Joe Biden, que defendeu, no debate da CNN, o envio de recursos para financiar a preservação da Amazônia e ameaçou o Brasil com sanções econômicas, caso a devastação continue.

ASSINE VEJA Clique e Assine

“O candidato à presidência dos EUA Joe Biden disse ontem que poderia nos pagar U$ 20 bilhões para pararmos de ‘destruir’ a Amazônia ou nos imporia sérias restrições econômicas. O que alguns ainda não entenderam é que o Brasil mudou. Hoje, seu Presidente, diferentemente da esquerda, não mais aceita subornos, criminosas demarcações ou infundadas ameaças. NOSSA SOBERANIA É INEGOCIÁVEL”, escreveu Bolsonaro.