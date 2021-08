Brasil gerou 316,5 mil vagas com carteira assinada em julho, diz governo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em novo resultado positivo, o país fechou o mês de julho com a criação de 316.580 novos postos de trabalho formal, diz relatório do governo divulgado nesta quinta.

O Caged — Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — mostra que este foi o sétimo mês consecutivo de saldo no balanço e que o acumulado do ano já chega a 1,8 milhão de novas vagas com carteira assinada geradas. Por outro lado, foram registrados 1,3 milhão de desligamentos.

Atualmente, diz o registro, o Brasil tem 41,2 milhões de pessoas com emprego formal.

Os bons resultados foram vistos em todos os estados — sendo que Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Ceará e Pará foram os maiores geradores de postos de trabalho de cada respectiva região.