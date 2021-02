Brasil e China deixam de lado rumores de atrito — ao menos nas cartas

Alvo de especulação nos últimos dias em razão da crise gerada pelo atraso na chegada dos insumos das vacinas contra a covid-19, as relações entre o Brasil e a China vão ganhar uma trégua oficial — ao menos filatelicamente.

Os Correios lançam no próximo dia 11 de fevereiro um selo comemorativo para o ano novo chinês, personalizado com a figura do “boi de metal”. Trata-se de uma referência ao signo do horóscopo chinês que rege 2021.

A imagem foi fornecida pelo Instituto Sociocultural Brasil-China (Ibrachina), que já produziu outros selos postais para os Correios do Brasil. Em 2019, por exemplo, foram emitidos selo do “Dia Nacional da Imigração Chinesa no Brasil” e dos “45 anos das relações diplomáticas Brasil-China”.

Pela astrologia chinesa, este será um ano sob a influência do signo animal boi e do elemento metal. Segundo o horóscopo chinês, o boi é sinônimo de trabalho duro e lealdade, enquanto o metal remete à ambição e determinação