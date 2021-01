Brasil de Bolsonaro é ‘país quebrado viajando ao passado’, diz Santa Cruz

O possível pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro, apresentado pela OAB, é o tema principal das discussões no grupo de WhatsApp dos conselheiros da entidade comandada por Felipe Santa Cruz.

Numa mensagem em que confirma a decisão de pautar a discussão do afastamento do presidente no colegiado, o presidente da OAB bate duro no presidente. Para Santa Cruz, Bolsonaro é o comandante de “um país quebrado, viajando rumo ao passado”.

Santa Cruz diz aos conselheiros, diante de seguidas cobranças para que tire o impeachment de Bolsonaro da gaveta, que procurou ser responsável em relação ao tema até aqui.

“Sempre defendi que deveríamos ter cautela com tema tão delicado, ainda mais em tempos tão difíceis. Fomos responsáveis. Porém, diante dos descalabros efetivados pelo supremo mandatário, muitos cobram como se eu estivesse engavetando (o discussão do pedido de impeachment), como se bolsonarista fosse e nada pode me ofender mais”, diz Santa Cruz.

O presidente da OAB defende que o impeachment de Bolsonaro seja discutido “por todos” e com liberdade. “Caberá ao sistema definir qual será a postura (da entidade). Vou enviar o processo à Comissão de Estudos Constitucionais e depois pautar para que o conselho decida”, diz Santa Cruz.