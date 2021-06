Braga Netto e comandantes debatem estratégia das Forças Armadas

Na última quarta, o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, e os comandantes das Forças Armadas realizaram a primeira reunião do ano do Conselho Superior de Governança do Ministério da Defesa.

A pauta do encontro girou em torno do planejamento estratégico setorial de Defesa, a situação do Programa de Defesa Cibernética da Defesa Nacional e a aprovação do Programa Estratégico de Comando e Controle do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas.

“O Conselho contribui para a direção superior das Forças Armadas e decide, consensualmente, as principais iniciativas para proporcionar ao Setor de Defesa a sinergia necessária para alcançar com efetividade a visão de futuro do Ministério da Defesa”, diz o ministério de Braga Netto.

Participaram da atividade, além do ministro, o comandante da Marinha, almirante de esquadra Almir Garnier Santos, o comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, o comandante da Aeronáutica interino, tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno, o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, general Laerte de Souza Santos, e o secretário-geral da Defesa, Sérgio José Pereira.