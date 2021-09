Bolsonaro volta ao reduto de Renan Calheiros nesta terça

Ao retomar as viagens pelo país nesta terça — depois de um período de quarentena forçada por causa do testo positivo de Marcelo Queiroga –, Jair Bolsonaro irá entregar casas populares no curral eleitoral do seu maior inimigo, o relator da CPI da Pandemia, Renan Calheiros.

No evento em Teotônio Vilela, o presidente se fará acompanhar por Arthur Lira, o chefe da Câmara cujo grupo político tende a rivalizar com o clã Calheiros na disputa ao governo alagoano em 2022.