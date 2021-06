Bolsonaro volta a negar incêndios na Amazônia: ‘mentira deslavada’

Em seu discurso no lançamento do Plano Safra, Jair Bolsonaro disse que os incêndios na Amazônia, que mobilizaram a atenção do planeta nos últimos anos, foram “uma mentira deslavada”.

No universo paralelo do presidente, “floresta úmida não pega fogo” e o que o mundo cobra do Brasil na área ambiental nada mais seria do que uma “grande campanha contra nós é por causa do nosso potencial”.

“Não adianta falar que nós queimamos a Amazônia. É uma mentira deslavada. Todos nós sabemos que floresta úmida não pega fogo. Essa grande campanha contra nós é por causa do nosso potencial”, disse Bolsonaro.

A fala do presidente ocorre no momento em que diplomatas dos Estados Unidos cobram publicamente o Planalto por medidas concretas na área ambiental. Além de negar as queimadas, Bolsonaro fez rasgados elogios a Ricardo Salles, investigado por beneficiar madeireiros na Amazônia.