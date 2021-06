Bolsonaro volta a atacar a CPI e o relator Renan Calheiros

A CPI da Pandemia no Senado não sai da cabeça de Jair Bolsonaro. Na tradicional conversa com seus fãs na saída do Palácio da Alvorada, na manhã desta segunda-feira, o presidente voltou a atacar a comissão e principalmente o relator, Renan Calheiros, a quem chamou de “especialista” em desvio de recurso.

“Vocês estão acompanhando o Senado americano? Estão investigando origem do vírus, possíveis medicamentos pra cura, bem diferente desse… do que tá acontecendo aqui. O Renan falou claramente que não quer apurar desvio de recurso.. ele devia apurar, porque ele é especialista nisso, né?”, declarou Bolsonaro.

A outra obsessão do presidente do Brasil é a origem do vírus causador da Covid-19. A declaração desta segunda foi mais discreta que as anteriores, que irritaram a China a ponto de atrasar o fornecimento de matéria-prima para a produção de vacinas contra a doença.