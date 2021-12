Bolsonaro volta a acusar Deltan Dallagnol

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em conversa com apoiadores nesta quarta, no Palácio da Alvorada, o presidente citou mensagens da Vaza-Jato para voltar a acusar Deltan Dallagnol de ter buscado relações com o governo para indicar um nome “de interesse deles da Lava-Jato” ao comando da PGR.

“Vou mostrar na live aí o tráfico de influência do Dallagnol. Naquela operação Vaza-Jato tem uma (mensagem) onde o Vladimir Aras pergunta para o Dallagnol: ‘Você conhece o pastor da primeira-dama? Dá para marcar uma audiência com ele?’. ‘Dá’. ‘Já telefonei, pode ligar para ela’. Sabe o que Vladimir Aras e Dallagnol queriam? Via minha esposa, colocar um nome na PGR de interesse deles da Lava-Jato”, disse.