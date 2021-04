Bolsonaro vê a ‘mão de Lula’ em todos os cantos de Brasília, diz ministro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro está convencido de que todas as desgraças que recaem sobre seu governo — de decisões individuais de ministros do STF que barram seus decretos e ordenam despesas a ataques na CPI do Senado — têm um conspirador por trás: Lula.

Um importante ministro de Bolsonaro diz que o presidente consegue ver oportunidades no que chama de “caos” da ação do petista para inviabilizar o governo. “Lula está articulando muito. Está visível. Quer sufocar o governo agora. Só que o PR é paraquedista. Quanto mais turbulência, melhor”, diz.