Bolsonaro vai receber bancada evangélica para café da manhã no Alvorada

Em um aceno ao grupo que apoiou sua chegada ao Palácio do Planalto e pode ser essencial para a reeleição no ano que vem, o presidente Jair Bolsonaro convidou a bancada evangélica do Congresso para um café da manhã no Palácio da Alvorada, na manhã desta quarta-feira.

Líder a frente parlamentar, o deputado federal Cezinha de Madureira estima que mais de 100 deputados e senadores devem participar do encontro, marcado para começar às 7h30, na residência oficial do presidente.

A bancada do Republicanos na Câmara, por exemplo, deve comparecer em peso. Até a tarde desta segunda-feira, 20 dos 33 deputados do partido ligado à Igreja Universal já haviam confirmado presença no convescote.

No primeiro ano de governo, Bolsonaro costumava promover cafés da manhã com bancadas do Legislativo e teve um com os representantes do evangélicos em julho de 2019, quando pedia apoio para a aprovação da reforma da Previdência. Agora, ele está prestes a cumprir — ou não — sua promessa de indicar um ministro “terrivelmente evangélico” para o STF.