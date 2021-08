‘Bolsonaro vai para a cadeia no dia em que deixar a presidência’, diz Lupi

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Cacique do PDT, Carlos Lupi fez um exercício de futurologia, no fim de semana, ao falar num debate do partido sobre o futuro de Ciro Gomes, Lula e Jair Bolsonaro.

Para o pedetista, o presidente deixará o planalto no fim de 2022 diretamente para a… cadeia. Já Lula, que “foi um bom presidente no seu tempo”, segundo Lupi, não conseguirá voltar ao Planalto.

Quem será o novo presidente do Brasil em 2022? Diz Lupi: “Esse homem (Bolsonaro) vai para a cadeia no dia em que deixar de ser presidente. Lula foi um bom presidente no seu tempo, mas quem apresenta um projeto sólido e viável para o Brasil neste momento é Ciro Gomes. Acredito muito que ele será o próximo presidente da República”.