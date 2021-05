Bolsonaro vai inaugurar ligação por terra entre Acre e Rondônia

Precisando de notícias positivas para o governo, Jair Bolsonaro vai a Porto Velho na sexta inaugurar a Ponte do Abunã sobre o Rio Madeira, aguardada há anos na região por representar a primeira ligação terrestre de Rondônia com o Acre e com o Pacifico. A obra custou cerca de 150 milhões de reais e levou seis anos para ficar pronta.

O projeto foi iniciado pelo Dnit ainda no governo Dilma Rousseff e precisou ser refeito porque os técnicos do governo não consideraram o impacto da inundação da usina do Rio Madeira, que mudou o regime fluvial do rio.

Além de Bolsonaro, o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e outros integrantes do governo estarão na festa, que também terá os governadores dos dois estados. “É sem dúvida a obra mais importante da história do Acre e de Rondônia nas últimas décadas”, diz Freitas.