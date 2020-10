Bolsonaro vai formalizar indicação de Kassio Nunes ao STF nesta sexta

Atualizado em 1 out 2020, 19h39 - Publicado em 1 out 2020, 19h35

Auxiliares do presidente Jair Bolsonaro confirmaram ao Radar que o presidente pretende antecipar a indicação do desembargador Kassio Nunes ao STF, como forma de tentar conter as críticas e o processo de desconstrução do escolhido por aliados do próprio governo.

Há pouco, o repórter Leandro Magalhães, da CNN, conversou com o presidente confirmou a informação que já circula nas áreas técnicas do Planalto. A indicação de Nunes será levada ao Diário Oficial desta sexta.

A antecipação da escolha de Nunes tem forte apoio do senador Flavio Bolsonaro, um dos padrinhos de Nunes nessa caminhada surpreendente.